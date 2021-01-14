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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

الخميس 14/يناير/2021 - 05:31 ص
برشلونة
برشلونة
أ ش أ
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تأهل فريق برشلونة، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على ريال سوسيداد بضربات الترجيح بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "نويفو أركانخيل"، في الدور نصف النهائي للسوبر الإسباني.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للقاء، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1، حيث تقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 39 عبر لاعبه فرينكي دي يونج، ثم تعادل ريال سوسيداد من ضربة جزاء سجلها أويارزابال في الدقيقة 51.

وفي ضربات الجزاء، سجل برشلونة ثلاث ركلات عن طريق عثمان ديمبلي وبيانيتش وريكي بويج، وأهدر الثنائي فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان، فيما أحرز ريال سوسيداد ضربتين فقط عبر مايكل مرينو وعدنان يانوزاي، ونجح تيرشتيجن حارس برشلونة في التصدي لضربتين لسوسيداد، وتصدى القائم لركلة ويليان خوسيه.

وتأهل برشلونة بذلك إلى نهائي السوبر الإسباني، حيث سينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو، في اللقاء الآخر من الدور نصف النهائي.

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