بعد إصابه بكورونا.. نقل وزير الصحة فى حكومة تصريف الأعمال بلبنان للمستشفى

ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في لبنان، أن الوزير في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن نُقل إلى المستشفى بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.وجاء في البيان أن الوزير دخل مستشفى سان جورج للعلاج.وتئن مستشفيات لبنان تحت وطأة زيادة الإصابات في أعقاب عطلة العام الجديد، الأمر الذي يستنفد قدرتها على استقبال الحالات الحرجة.وبلغت الإصابات اليومية أعلى رقم لها على الإطلاق يوم الجمعة وهو 5440 حالة، وسجل لبنان في المجمل 226948 حالة فضلا عن 1705 وفيات حتى الثلاثاء الماضي.ويخضع لبنان حاليًا لعزل عام مدته ثلاثة أسابيع ينتهي في الثاني من فبراير.وفرض كذلك حظر تجول لمدة 24 ساعة بداية من صباح الخميس حتى 25 يناير، وهو الأشد صرامة منذ بداية الجائحة مع فتح محال البقالة لخدمات التوصيل فقط.