إصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على إقليمى المنوفية

أصيب منذ قليل 8 عاملين في حادث مروع لانقلاب سيارة نقل عمالة زراعية في المنطقة أمام كمين العجيزي التابع لمركز السادات بمحافظة المنوفية.وتم الدفع برجال الوحدة المحلية لرفع أثار الحادث من على الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة.وأكد الدكتور أمجد عبدالحميد مدير الإسعاف بالمنوفية، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل 4 مصابين حالتهم الصحية خطيرة إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم، وتم نقل باقي المصابين الثمانية إلى مستشفى منوف العام لتلقي العلاج اللازم، موضحا أن الإصابات تراوحت بين جروح وكسور واشتباه في نزيف داخلي وكدمات وسحجات.