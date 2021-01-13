النواب الأمريكى يوافق على عزل ترامب ويتهمه بالتحريض على التمرد

صوت مجلس النواب الأمريكي منذ قليل، بالأغلبية لصالح توجيه تهمة "التحريض على التمرد" للرئيس دونالد ترامب وعزله من منصبه، تمهيدًا لتحويل القرار إلى مجلس الشيوخ.وأصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصوت مجلس النواب لصالح عزله مرتين.وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ رفض عزل ترامب من منصبه محذرا من تداعيات هذه الخطوة، وذلك ردا على دعوة ترامب لاقتحام الكونجرس.