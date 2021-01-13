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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تشيد بدور الإمارات والسعودية والبحرين في حماية مضيق هرمز

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:00 م
مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمد عمر
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أعرب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء، عن شكره بلاده لكل من الإمارات والسعودية والبحرين وبريطانيا وألبانيا وليتوانيا وأستراليا على حماية مضيق هرمز الذي يعد واحدًا من أهم الممرات الملاحية في العالم.

وقال ‏بومبيو في بيان مساء اليوم عبر حسابه على موقع تويتر، إن الولايات المتحدة ساعدت في تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز والخليج العربي من انتهاكات إيران.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم عن فرض عقوبات جديدة على إيران طالت مؤسسات وشركات تابعة للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي.

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