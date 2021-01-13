الأنبا باسيليوس يلتقى أعضاء مكتب التعليم المسيحى الإيبارشى

التقى اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الكنيسة الكاثوليكية لإيبارشية المنيا، بأعضاء مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي.ويهدف اللقاء إلى التعرف على أنشطة المكتب، وكذلك الرؤية المستقبلية خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة العديد من الأفكار التي سيتم تفعيلها خلال الفترة الحالية لدعم وتطوير الخدمات الروحية التابعة له.ويحرص مطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر على اللقاءات الدورية مع مسئولي الخدمات بالكنائس، بشكل منتظم، في إطار دعم التواصل الدائم معهم.