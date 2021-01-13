الإسكندرية: لا صحة لإقامة كافتيريا أمام مجمع المحاكم بالمنشية

نفت محافظة الإسكندرية، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقامة كافيتريا أمام مجمع المحاكم بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية.وأوضحت المحافظة في بيان لها منذ قليل، أنه لا صحة لما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة كافتيريات أمام مجمع المحاكم بالمنشية بحي الجمرك، مُؤكدةً أن الأعمال التي تتم الآن هى لمشروع الحماية البحرية بطول ٨٥٠ مترا التى تتم بالمنطقة وتنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.وأشار البيان إلى أن تلك الأعمال تأتي بهدف حماية السور التاريخي للكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل من التآكل والنحر نتيجة تأثير مياه أمواج البحر أثناء النوات.وناشد محافظة الإسكندرية المواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة أو أي أخبار كاذبة من شأنها فقط إثارة البلبلة.