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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل الأنبا أندراوس بالمقر البابوى

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:43 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا أندراوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبوتيج وصدفا.

وقدم نيافته التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد، كما ناقش مع قداسته شئون الخدمة بإيبارشية أبوتيج.

وتابعت الإيبارشية أن صلوات الأكاليل سوف تقتصر على 10 أفراد من أسرتي العروسين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتعقيم الكنائس عقب كل صلاة تتم بها.

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