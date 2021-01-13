البابا تواضروس يستقبل الأنبا أندراوس بالمقر البابوى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا أندراوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبوتيج وصدفا.وقدم نيافته التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد، كما ناقش مع قداسته شئون الخدمة بإيبارشية أبوتيج.وتابعت الإيبارشية أن صلوات الأكاليل سوف تقتصر على 10 أفراد من أسرتي العروسين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتعقيم الكنائس عقب كل صلاة تتم بها.