السيسي يفتتح مونديال كرة اليد: نرحب بضيوف مصر في أكبر تجمع رياضي
الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:13 م
وسام عطيةطباعة
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد.
وقال الرئيس السيسي خلال حضوره حفل الافتتاح باستاد القاهرة: "نعلن افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد".
وأضاف السيسي: "نرحب بجميع ضيوف مصر في أكبر تجمع رياضي خلال الوقت الحالي".
وقال الرئيس السيسي خلال حضوره حفل الافتتاح باستاد القاهرة: "نعلن افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد".
وأضاف السيسي: "نرحب بجميع ضيوف مصر في أكبر تجمع رياضي خلال الوقت الحالي".