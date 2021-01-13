رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعاون عسكرى بين المغرب وأمريكا فى مجال الصناعات الدفاعية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:21 م
العاهل المغربي محمد
العاهل المغربي محمد السادس
أ ش أ
طباعة
تقدمت المملكة المغربية بشكل رسمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع لتطوير التعاون العسكري بين البلدين ليشمل تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية بالمغرب.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الـ 11 للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية التي تجرى حاليا بالرباط، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، ونائب وزير الدفاع الأمريكي المكلف بالشؤون السياسية أنتوني تاتا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد عسكري كبير.

وذكر بيان اليوم الأربعاء، أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية عبد الفتاح الوراق وقع، ونائب وزير الدفاع الأمريكي، خطة العمل الثنائية لتفعيل خارطة طريق الاتفاق العسكري الذي يمتد من 2020 إلى 2030، والذي كان قد تم الكشف عنه في أكتوبر الماضي.

وكان المغرب أبرم صفقة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حصل بموجبها على 25 طائرة حربية من طراز "إف 16"، وتطوير 23 طائرة مغربية تنتمي إلى الطراز نفسه لترتقي إلى المقاتلة متعددة المهام "F-16V".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

أيام زمان

«الإغراء ليس مفاتن المرأة».. لماذا رفضت ناهد شريف لقب ملكة الأنوثة؟

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبد الوهاب» في باريس

طرائف عبد الوهاب وتوفيق الحكيم في مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لي زوج أسعده ويهنيني».. اعترافات سعاد حسني

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

«اسكتشات» يستضيف آخر معارض جورج بهجوري بداية 17 يناير

يوسف نوفل رئيسًا فخريًا لنقابة اتحاد كتاب مصر

«القومي للترجمة» يعلن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020

الجمعية المصرية للرسوم المتحركة تعلن ورشة لتنفيذ العرائس