«الزراع»: اعتماد أول دفعة قروض لتحديث منظومة الري بالسويس

قال الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي أن المراقبة العامة للتنمية والتعاون، بمحافظة السويس عقدت اجتماعا بحضور قيادات الزراعة والبنك الزراعي وجمعيات قرى الخريجين وعدد كبير من المزارعين، لمناقشة وتنفيذ نظام الري الحديث واعتماد أول دفعة قروض لعدد من المزارعين لتركيب شبكات الري الحديث.وأكد المشاركون في الاجتماع اليوم على أهمية الاشتراك في منظومة تطوير الري والذي يحقق فوائد عديدة للمزارعين في تخفيض تكاليف الإنتاج، من الأسمدة، والتقاوي، والمبيدات وأيضا تسهم في زيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه، وتوفر المياه اللازمة لتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.جدير بالذكر أنه في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، يتم حاليا تنفيذ منظومة الري الحديث في مليون فدان مناصفة بين وزارتي الزراعة والري كمرحلة أولى تنتهي أواخر يونيو القادم.