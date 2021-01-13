الفلبين تسجل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

أكدت الفلبين، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة بفيروس كورونا، التي تم اكتشافها أول مرة في بريطانيا.وقالت وزارة الصحة إن المريض المصاب بالسلالة الجديدة هو مواطن فلبيني سافر إلى دبي في مهمة عمل في ديسمبر الماضي، وعاد إلى مانيلا في السابع من يناير الجاري.وأضافت: أنه خضع للحجر الصحي منذ وصوله، وبعد ثبوت إصابته بالفيروس، وأوضحت الوزارة أن رفيقة للمريض ثبتت سلبية إصابتها بالفيروس، ولكنها تخضع للحجر الصحى.وقالت الوزارة: "الشخصان لم يخالطا حالة مصابة بالفيروس قبل مغادرتهما إلى دبى".