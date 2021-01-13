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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مايك بنس: ليس في صالح أمريكا السعي لإقصاء ترامب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:07 م
مايك بنس
مايك بنس
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بعث مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بخطاب إلى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بالكونجرس لإبلاغها بأنه لن يستخدم التعديل الخامس والعشرين من الدستور لإقصاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن السلطة.

وقال بنس في خطابه إنه ليس في صالح البلاد استخدام هذه الآلية الدستورية في هذا التوقيت، وقبل ثمانية أيام من انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس ترامب، مؤكدا على أنه لن يستجيب لضغوط مجلس النواب للمشاركة في مثل هذه "الألعاب السياسية" في توقيت شديد الخطورة من حياة الوطن.

وأضاف أن هذا التعديل وضع بغرض التصدي لعدم مقدرة الرئيس أو عجزه عن القيام بصلاحياته، مذكرا بيلوسي بتصريحات لها قبل شهور أكدت فيها أن الحكم على مقدرة الرئيس لابد أن يستند إلى حقائق علمية وطبية وليس إلى تعليقات أو سلوكيات غير مرغوب فيها.

ودعا بنس بيلوسي وكافة أعضاء مجلس النواب إلى تجنب كل ما من شأنه تعميق الانقسام بين المواطنين وإثارة الخلافات وقال يجب العمل سويا لتهدئة الأمور ووحدة الوطن في ظل الاستعداد لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن متعهدا بمواصلة تعاونه مع الإدارة الجديدة لضمان انتقال سلس للسلطة.

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