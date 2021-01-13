أسعار السيارات النيسان في مبادرة الإحلال

تستمر تساؤلات المواطنين حول أسعار السيارات النيسان في مبادرة الاحلال، خلال هذه الفترة عبر المنصات الإلكترونية والجروبات الخاصة بهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرغب كثير من الأفراد في معرفة أسعار سيارة نيسان، في المبادرة التي تم تدشينها في 3 حتى 6 يناير في المعرض الأول لإحلال وتجديد السيارات القديمة وتحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي من جانب وزارة التجارة والصناعة، في أرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس.





وتعمل المبادرة على مرحلتين حيث يتم تجديد وإحلال 250 ألف سيارة في سبع محافظات، على مدار ثلاثة سنوات، حيث تتضمن السنة الأولى من المبادرة 70 ألف سيارة، الميكروباص والأجرة والملاكي، حيث تشارك 9 شركات خاصة بالسيارات وفقا لما أعلنت عنه وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.





أسعار السيارات النيسان في مبادرة الاحلال

وجاءت أسعار أنواع سيارة نيسان، كالآتي: من جانبها تشارك شركة نيسان موتورز إيجيبت بـ 9 آلاف سيارة من نوع طراز "صني" وجاء سعرها بـ 181.4 ألف جنيه، ويتم تقسيطها شهريا بمبلغ 1857، و"سنترا" بمبلغ 246.2 ألف جنيه، بقسط شهري 2559 جنيه، بينما جاء سعر نيسان صني حيث توجد في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات، حيث يصل سعتها 1500 سي سي، وتبدأ أسعار من 179.000 جنيه، بينما نيسان سنترا، حيث تبدأ أسعارها من 266.000 جنيه.





شروط تمويل السيارات القديمة في مبادرة الإحلال

حددت وزارة التجارة والصناعة عدد من الشروط حتى يتم إحلال السيارات القديمة التي مر عليها عشرين عاما وهي: ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، حيث يتعهد المتقدم في المبادرة بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة، كما تضمنت الشروط أيضا، أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية منذ تاريخ التقديم في المبادرة.

رابط الموقع الإلكتروني للمبادرة السيارات القديمة

ويمكن للمواطنين الذين يرغبون في المبادرة لإحلال وتجديد السيارات الدخول عبر الرابط الآتي: www.gogreenmasr.com ، ويقوم المواطن بكتابة وتسجيل البيانات الخاصة به وهي عبارة عن الاسم رباعي، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، والرقم القومى ورقم الهاتف الأرضي والسن والمحافظة والصورة الشخصية.



