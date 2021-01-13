محافظ الغربية: نسعى جاهدين لبناء فصول جديدة تستوعب الطلاب

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، مدرستين بمركز ومدينة السنطة بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى هاشم مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، وذلك في إطار اهتمام محافظة الغربية بالمنظومة التعليمية وإنشاء مدراس جديدة لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.بدأ المحافظ بافتتاح مبنى جديد بمدرسة التعليم الأساسي بقرية بلوس الهوى بمركز السنطة بإجمالي تكلفة 4 ملايين و48 ألف جنيه، والذي يتكون من 4 أدوار، ثم اتجه المحافظ إلي مدينة السنطة لافتتاح مبنى جديد بمدرسة عمار ابن ياسر التجريبية بإجمالي تكلفة 6 ملايين و337 ألف جنيه، ويتكون المبنى من ٤ أدوار.رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة ومدير الإدارة التعليمية.