اليوم.. عودة اختبارات دورة «التحول الرقمى» أونلاين بجامعة القناة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فتح باب التسجيل للحصول على "شهادة أساسيات التحول الرقمي" والتي تم تفعيلها بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون شرطًا أساسيًا لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم - تمهيدي - ماجستير - دكتوراه).علمًا بأن الحجز والتدريب والاختبار سيتم أونلاين من خلال الرابط التالي:https:bit.ly2D4z2Ffوأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز تنمية الموارد البشرية، أنه لا يسمح نهائيًا بحضور الطالب إلى مقر المركز وأن دورة التحول الرقمى مستمرة فقط أونلاين، مشيرًا إلى أن اليوم الأربعاء الموافق ١٣ يناير تعقد امتحانات أونلاين بإجمالى عدد ١٠٦ ممتحنين بدورة التحول الرقمى وتستمر إلى الخميس الموافق ١٤ يناير ليصبح إجمالى الممتحنين ١٣١٩ طالبًا.