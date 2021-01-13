تقارير تكشف حقيقة موقف المرأة الكردية في العراق

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، مظلومية المرأة الكردية في كردستان العراق، بث التقارير وأخبار مفبركة ومغرضة غير دقيقة حول واقع المرأة الكردية ووضعها هادفة للطعن فيها والانتقاص من دورها الريادي في المجتمع بل والذهاب حتى لاختلاق قصص وحكايات وهمية في هذا السياق.وتؤكد الأوساط المدافعة عن حقوق المرأة في الإقليم اندراج هذه الأصوات النشاز في سياق محاولات التقليل من فداحة وهول ما تعرضت له ولا زالت المرأة من عنف وظلم وتمييز وامتهان والتشويش على عدالة قضية تحررها وتمكينها وبوصفها أس المساواة والتطور الاجتماعي.ومن جهتها، قالت الصحفية والناشطة في مضمار الدفاع عن حقوق المرأة والطفل هانا شوان، لسنا في صراع وتخندق ضد بعضنا كرجال ونساء لكن ما نهدف له هو تكريس المساواة والتكامل بحيث نعمل سوية على معالجة الظواهر السلبية في مجتمعنا وعلى تعزيز ثقافة قبول الآخر والتفهم والتفاهم والعمل معا للارتقاء بالمجتمع وأفراده".وأضافت، مثلت التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي الطارئة على المجتمع الكردي منصة أخرى لممارسة العنف والتشهير ضد النساء وتعميق المعضلات الاجتماعية مع الأسف.وأشارت، المقارنة مع طبيعة المجتمع الكردي المنفتحة ولو نسبيا يمكن القول أنه بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابي والحرب عليه وما رافقه من نشر لفظاعات الذبح والنحر والإرهاب والدم زادت وتيرة ممارسة العنف في مجتمعنا بحق النساء والأطفال خاصة كون العنف بات شيئا مألوفا لدى المتلقي يشاهده يوميا ويتشرب ثقافته.