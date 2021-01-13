تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات بتعيين 4 من رؤساء الأقسام الجدد بكليتي التربية النوعية والزراعة بالجامعة، حيث تضمنت القرارات في كلية التربية النوعية تجديد قيام كل من الدكتورة هالة صلاح الدين عبد الستار الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بالعمل رئيسًا للقسم، والدكتور منتصر القللي أحمد الأستاذ المساعد بقسم التربية الموسيقية بالعمل رئيسًا للقسم، وذلك لمدة عام لكل منهما.أما فى كلية الزراعة فقد شملت القرارات تعيين الدكتور سيد شحاتة عابدين الأستاذ المساعد بقسم الزينة رئيسًا للقسم لمدة ثلاث سنوات، وكذلك تجديد تعيين الدكتور محمد محمد خضيرى الأستاذ بقسم وقاية النبات رئيسًا للقسم وذلك حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.