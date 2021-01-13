قطع المياه 12 ساعة عن طنطا اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، قطع المياه عن مناطق حيي أول وثان طنطا 12 ساعة، من السابعة مساء اليوم الأربعاء وحتى السابعة من صباح غد الخميس.وقال المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إن قطع المياه عن مناطق حي أول طنطا، وحي ثان طنطا، خلال تلك الفترة الزمنية، يأتي لإنهاء أعمال ربط خطوط الطرد الجديدة بمحطتى رفع الصرف الصحى بكفرعصام وبطرس بمدينة طنطا.