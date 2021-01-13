أحمد عز يكثف العمل في «هجمة مرتدة» للحاق بالموسم الرمضاني

يكثف المخرج أحمد علاء تصوير مشاهد مسلسل "هجمة مرتدة" للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم من بطولة النجم أحمد عز، بعد تأجيله من العام الماضي.وجاء تكثيف المشاهد الأخيرة بعد وضع المخرج مجدي الهواري وإدارة مشروع "كايرو شو" جدولا لعرض مسرحية علاء الدين نهاية الشهر الجاري من بطولة أحمد عز وضرورة تفرغه لها من جديد.وقرر عز تكثيف المشاهد الأخيرة من المسلسل والتي تمتد إلى أسبوعين فقط وينتهي تماما من المسلسل الرمضاني الجديد ويتفرغ لأعماله الأخرى.ويشارك في مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذ عن ملف مخابراتي حديث عدد كبير من النجوم منهم هند صبري وأحمد صلاح حسني وهشام سليم ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء.