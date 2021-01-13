القبض على 13 متهمًا بحيازة أسلحة نارية في أسيوط

شن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومة بقوات من الأمن المركزي، بحملة استهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة صدفا، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن ضبط 15 قطعة سلاح نارى عبارة عن «6 بنادق آلية، 4بنادق خرطوش، مسدس، 4 فرد محلي، خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 13 متهمًا، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.