جدول القبض.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2021

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2021

موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة المجموعة الثالثة





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ننشر موعد صرف مرتبات شهر يناير 2021 فأقل من أسبوعين، وتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يناير 2021، للموظفين والعاملين بالهيئات الحكومية والتي قسمتها الوزارة إلى 3 مجموعات لتفادي التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سابقًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجات الثانية.وأعلنت وزارة المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة، بدء من يوم 24 يناير الجاري، وفقًا لجدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021، وذلك لصرف مرتبات المجموعة الأولى لموظفي 11 وزارة وهم وزارة الداخلية والزراعة والإسكان والآثار والبيئة والصناعة والطيران المدني والثقافة والسياحة والبترول والتجارة والأوقاف، و 8 مديريات تابعة لهم والمتمثلة في الإسكان والمرافق، الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين، الطرق والنقل، القوى العاملة، التجارة.موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة المجموعة الثانيةوشملت المجموعة الثانية لصرف مرتبات العاملين بالدولة 2021، والتي تحدد يوم 25 يناير لصرف الراتب كلًا من:" وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، والهيئات التابعة لها وهم النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزي للمحاسبات.كما حددت وزارة المالية يوم 26 يناير الجاري مرتبات المجموعة الثالثة من العاملين بالهيكل الإداري للدولة وهم وزارة التربية والتعليم وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي وزارة الموارد المائية والري وزارة الخارجية وزارة الشباب والرياضة وزارة المالية وموظفي مديريات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري ووزارة الشباب والرياضة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف.