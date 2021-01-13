إحالة عصابة سرقة الشقق فى القاهرة للمحاكمة

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إحالة 4 أشخاص متهمين بارتكاب وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع، للمحاكمة العاجلة.وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بسرقة المنازل وتكوين مبالغ طائلة من وقائع السرقة، وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمين بتحريات المباحث الجنائية وكاميرات المراقبة التي رصدت قيام المتهمين بتلك الوقائع، فيما أنكر المتهمون خلال التحقيقات التهم الموجهة إليهم.كانت قد نجحت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في ضبط المتهمين ولهم معلومات جنائية لتخصصهم في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمساكنهم ولدى عميلهم سيئ النية صائغ.وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.