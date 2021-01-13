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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

CNN: ترامب لا يفكر في الاستقالة المبكرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:25 ص
ترامب
ترامب
منار أحمد
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أفادت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية نقلًا عن مصادر مقربة من الرئيس المنتهية ولايته بأن دونالد ترامب لا يفكر في الاستقالة المبكرة لأنها تعني الإقرار بالهزيمة.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن الاستقالة بالنسبة لترامب تعني "الاعتراف بالهزيمة"، ولذلك يتوقع أن يصل إلى نهاية ولايته "من دون هذا النوع من المذلة".

ورأى خبراء أمريكيون قابلتهم وكالة أنباء نوفوستي أن ترامب قد يعفو عن نفسه، إلا أن ذلك قد ينقلب ضده، ولن يحميه من الملاحقة القضائية المحتملة على مستوى الدولة.

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