CNN: ترامب لا يفكر في الاستقالة المبكرة

أفادت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية نقلًا عن مصادر مقربة من الرئيس المنتهية ولايته بأن دونالد ترامب لا يفكر في الاستقالة المبكرة لأنها تعني الإقرار بالهزيمة.وذكرت الشبكة الإخبارية أن الاستقالة بالنسبة لترامب تعني "الاعتراف بالهزيمة"، ولذلك يتوقع أن يصل إلى نهاية ولايته "من دون هذا النوع من المذلة".ورأى خبراء أمريكيون قابلتهم وكالة أنباء نوفوستي أن ترامب قد يعفو عن نفسه، إلا أن ذلك قد ينقلب ضده، ولن يحميه من الملاحقة القضائية المحتملة على مستوى الدولة.