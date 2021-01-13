زيادة في المبالغ المنصرفة من معاشات «كرامة» خلال 2019

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة المبالــغ المنصرفـة مـن برنامج كرامة إلى 2.4541 مليار جنيه عام 2019، مـقابل 1.6314 مليار جنيه عام 2018، بزيادة بلغت 50.4٪.وأشار الجهاز، في بيان، إلى عدد الحالات المستفيدة بلغ 779.286 ألف حالة عام 2019، مقابل 291.743 ألف حالـة عام 2018، بزيادة بلغت 167.1٪، وترجع الزيادة إلى تحويل بعض الحالات من المعاشات والمساعدات إلى برنامج كرامة.ولفت إلى أن قيمة المبالغ المنصرفة مـن برنامج تكافل بلغت 9.8104 مليار جنيه عـام 2019، مـقـابل 11.6026 مليار جنيه عام 2018، بانخفـاض بلغ 15.4٪، وبلغ عدد الأسر المستفيدة 1.6959 مليون عام 2019، مقابل 1.9161 مليون حالـة عام 2018، بانخفاض بلغ 11.5٪.أما عن المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعي - بحسب البيان - بلغـت قيمـة المبالغ المنصرفـة من المعـاشات والمساعدات 5.8214 مليار جنيه عام 20182019 مقابل 391 7.1 مليارجـنيـه عام 20172018 بانخفاض بلغ 18.5٪0.وأشار إلى أن عـدد الـحـالات المستفيـدة بلغ 1.2857 ملـيـون حالــة عــام 20182019، مقابل 1.7713 مليون عام 20172018، بانخفاض بلغ 27.4 ٪، ويرجع ذلك الانخفاض الي دمج بعض الحالات لكرامة.