الغنوشي يقر بوجود صراع عنيف بين الرئاسة والبرلمان في تونس

أقر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، بوجود صراع عنيف بين النظامين الرئاسي والبرلماني في البلاد.وقال زعيم حركة النهضة في ندوة حول "الثورة التونسية، أي علاقة بين الدولة والمجتمع"، إن كل الأنظمة الديمقراطية في العالم هي أنظمة برلمانية، واليوم تونس تعيش صعوبة في السلطة من خلال المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي.وأشار إلى أن النظام الانتخابي أسس في تونس لمنع وصول حزب واحد للسلطة، و"هو أمر مبرر بعد سنوات من حكم الحزب الواحد والاستبداد"، في إشارة إلى سنوات حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.في سياق الخلافات المتصاعدة بين الغنوشي وسعيد، أكد النائب عن كتلة تحيا تونس، وليد جلاد، رفض الرئيس مرارا مقابلة رئيس مجلس النواب وزعيم النهضة.