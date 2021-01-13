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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس النواب الأمريكي يصوت على مناقشة «مساءلة تاريخية» لترامب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:35 ص
ترامب
ترامب
منار أحمد
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يبدأ مجلس النواب الأمريكي، خلال الساعات المقبلة اليوم الأربعاء، مناقشة المساءلة الثانية للرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد أن أقرت لجنة القواعد التابعة للمجلس قواعد المناقشة والتصويت.

ويبدو أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته بات في وضع لا يحسد عليه، فقد أطلقت عاصفة اقتحام الكابيتول إجراءات قانونية لمحاسبته في الكونجرس.

وفي حال جرى التصويت بالإجماع على تلك المساءلة، تحال القضية إلى مجلس الشيوخ، وقد تستمر تلك القضية لأسابيع حتى بعد رحيل ترمب من البيت الأبيض.

يشار إلى أن زعيم الأغلبية في المجلس "ستيني هوير" كان أكد يوم الإثنين أن النواب سيبحثون اليوم إجراء مساءلة ثانية للرئيس المنتهية ولايته، وذلك بعد اتهامه رسميا بالتحريض على التمرد قبيل اقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

وذكر معاون بمجلس النواب أن هوير أبلغ رفاقه الديمقراطيين بأن المجلس سيبدأ إجراءات المساءلة اليوم إذا رفض بنس نائب الرئيس طلب تفعيل التعديل الخامس والعشرين.

ومن شأن إقرار التشريع أن يجعل الجمهوري ترمب الرئيس الأميركي الوحيد الذي يُساءل مرتين بهدف عزله.

وكان الآلاف من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي، ما دفع أعضاءه الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة إلى الاختباء، في هجوم مروع على الديمقراطية الأميركية خلف 5 قتلى.

وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجموا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول لدورهم في أعمال العنف، كما فتح مسؤولون 25 تحقيقا استنادا لقانون الإرهاب المحلي.

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