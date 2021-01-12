«التنظيم والإدارة» يوضح إجراءات التظلم من نتيجة اختبارات شغل الوظائف (فيديو)

نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيديو جراف يوضح ضوابط التظلم من نتيجة امتحان التعيين وإجراءاته عند التقدم لشغل أيًا من الوظائف الحكومية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.وأوضح التنظيم والإدارة، أن أولى إجراءات التظلم من نتيجة الاختبارات الإلكترونية الخاصة بشغل الوظيفية تتمثل في التقدم بتظلم مكتوب للوزير المختص بالخدمة المدنية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موضحًا به سبب التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان قوائم الناجحين، ليعقبه فحص طلب التظلم من خلال المستندات المرفقة بالطلب وفى حال قبول التظلم سيتم إضافة أسم الشخص مقدم الطلب بين قوائم الناجحين.وأشار الجهاز، إلى أنه في حالة رفض طلب التظلم يتم إعلام مقدم الطلب بأسباب الرفض خلال مدة 30 يوم من بعد انقضاء أسبوعي التظلم.