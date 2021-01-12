الأنبا يؤانس يترأس صلوات التسبحة بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم، صلوات التسبحة بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.وشارك بالصلوات عدد محدود من الأقباط والكهنة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بين الحضور.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد، وعيد الختان الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.