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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول تركي يعترف بوجود 3 قضايا خلافية لنظام أردوغان مع بايدن

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:46 م
أردوغان
أردوغان
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اعترف المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بأن ثمة ثلاث قضايا خلافية مقلقة لنظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ترسم مستقبل العلاقة مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأكد "قالن" أن القضايا الخلافية الثلاث تتمثل في الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، وعدم اتخاذ أي خطوات جدية حيال منظمة جولن الإرهابية ونشاطها في الأراضي الأمريكية، والعقوبات المتعلقة بطائرات (إف- 35).

وحسب موقع "تركيا الآن"، فإن نظام أردوغان يراهن على فتح صفحة جديدة للعلاقات مع الإدارة الديمقراطية الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، حيث أكد "إبراهيم قالن" أن أنقرة على تواصل مع طاقم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ونوه متحدث الرئاسة التركية، خلال حديث تليفزيوني لقناة موالية للنظام التركي، بأن بايدن زار تركيا أربع مرات عندما كان نائبا للرئيس الأسبق، باراك أوباما، موضحًا أن العلاقات مع طاقم بايدن ستكون أكثر اعتمادا على المشاركة وتستند على المبادئ.

وكشفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، في تقرير لها في 25 نوفمبر 2020، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تنتظره أسوأ أربع سنوات في تاريخ حكمه، بعد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى العقوبات التي من المتوقع فرضها على حكومة أنقرة.

وأكدت "بلومبيرج" أن للرئيس الأمريكي- بالتنسيق مع قرارات الكونجرس- الحق الكامل في فرض خمس عقوبات على تركيا، تشمل عقوبات مالية ورمزية، ضمن قائمة تتضمن 12 عقوبة، بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية «إس-400».

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى تصريحات بايدن لصحيفة "نيويورك تايمز"، التي وصف فيها أردوغان بالمستبد، وأنه حان الوقت لأن يدفع ثمن أفعاله.

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