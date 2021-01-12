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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرهم عبلة الكحلاوي.. مشاهير داخل «غرف كورونا»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:43 م
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
جميلة على
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يواصل فيروس كورونا اصطياد ضحاياه فى مختلف العالم، ورغم تفشي الوباء الواسع تبقى تظل أخبار المشاهير هى الرائجة عبر وسائط ووسائل التواصل الاجتماعي على الساحة حتى فى أحلك الظروف، وهو ما ترصده «الدستور» في السطور التالية:

عبلة الكحلاوي
دخلت الداعية عبلة الكحلاوى بورصة الأخبار الأكثر تداولًا بعد استسلامها لجهاز التنفس الصناعي داخل إحدى غرف العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة بعد تهور حالتها الصحية، وطالبت ابنتها جمهورها ومحبيها عبر وسائل التواصل الاجتماعى الدعاء لوالدتها.

وعبلة الكحلاوي مواليد 15 ديسمبر 1948، وهى أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي.

وائل الإبراشى
أجرى الإعلامى وائل الإبراشى 3 مسحات للفيروس، وقالت مصادر إن الكاتب الصحفي يوجد داخل إحدى غرف الرعاية الصحية، ووضع على جهاز التنفس الصناعي.

كانت الصفحة الرسمية للإبراشي أكدت تواجده داخل داخل حجرة عادية بأحد المستشفيات الخاصة، لكن تم تكذيب ذلك من خلال الأخبار التى خرجت تؤكد صعوبة الحالة واستمرار بقائه فى المستشفى عدة أيام.

أمير كرارة
أكد أمير كرارة في اتصال هاتفى بأحد برامج التوك شو أنه لا يعانى من أعراض فيروس كورونا، رغم إيجابية المسحة.

كانت أنباء تداولت عن ظهور علامات على الفنان أثناء تواجده بأحد الاستديوهات لتسجيل برنامجه، وأجبرته إدارة القناة على إجراء المسحة بسبب ظهور الكثير من العلامات عليه.

إيمان السيد
أكدت الفنانة إيمان السيد أنها لم تتماثل بعد للشفاء من (كوفيد-19) وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مطالبة جمهورها ومتابعيها احتراس من الوباء الفتاك قائلة إنه فيروس لا يترك الإنسان كما كان عليه في السابق.

يذكر أن عدد لا بأس به من النجوم قد اعلنوا عن غصابتهم بفيروس كورونا فى موجته الثانية ومنهم الفنان ىسر ياسين والأستايلست ريم العدل وغيرهم كثيرين.

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