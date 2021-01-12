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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فريدة الشوباشي تترشح على منصب وكيل مجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:57 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أعلنت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، التي رأست الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، ترشحها لمنصب وكيل البرلمان.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس النواب، فوز المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بمنصب رئيس مجلس النواب، بـ508 أصوات.

وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس السن لمجلس النواب 2021، فوز النائب حنفي جبالي برئاسة برلمان مصر 2021 بحصوله على 508 أصوات من أصل 587 شاركوا في العملية الانتخابية، مع وجود 11 صوتا باطلا و576 صوت صحيحا.

كما حصل محمد صلاح أبوهميلة على 58 صوتا وكان مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، وحصل أحمد عبدالحكيم مرشح مستقل على صوتين، ومحمد مدينة عن حزب الوفد على 9 أصوات.

وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.

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