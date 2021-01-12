فريدة الشوباشي تترشح على منصب وكيل مجلس النواب
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:57 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
أعلنت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، التي رأست الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، ترشحها لمنصب وكيل البرلمان.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس النواب، فوز المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بمنصب رئيس مجلس النواب، بـ508 أصوات.
وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس السن لمجلس النواب 2021، فوز النائب حنفي جبالي برئاسة برلمان مصر 2021 بحصوله على 508 أصوات من أصل 587 شاركوا في العملية الانتخابية، مع وجود 11 صوتا باطلا و576 صوت صحيحا.
كما حصل محمد صلاح أبوهميلة على 58 صوتا وكان مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، وحصل أحمد عبدالحكيم مرشح مستقل على صوتين، ومحمد مدينة عن حزب الوفد على 9 أصوات.
وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس النواب، فوز المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بمنصب رئيس مجلس النواب، بـ508 أصوات.
وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس السن لمجلس النواب 2021، فوز النائب حنفي جبالي برئاسة برلمان مصر 2021 بحصوله على 508 أصوات من أصل 587 شاركوا في العملية الانتخابية، مع وجود 11 صوتا باطلا و576 صوت صحيحا.
كما حصل محمد صلاح أبوهميلة على 58 صوتا وكان مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، وحصل أحمد عبدالحكيم مرشح مستقل على صوتين، ومحمد مدينة عن حزب الوفد على 9 أصوات.
وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.