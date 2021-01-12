واشنطن: إيران أصبحت مقرا لإدارة عمليات القاعدة

كشف مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، ‏عن أن إيران أصبحت مقرا لإدارة عمليات تنظيم القاعدة الإرهابي، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ خطوات إضافية لتدمير العلاقة بينهما.‏وأعلن وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي مساء اليوم من واشنطن عن فرض عقوبات على عبد الرحمن المغربي و3 آخرين من قيادات تنظيم القاعدة المتواجدين في إيران.وقال ‏وزير الخارجية الأمريكي إنهم رصدوا مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لتحديد مكان عبد الرحمن المغربي، مؤكدا أن نواب زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري موجودون حاليا في إيران‏.وأشار إلى أنهم عثروا على خطاب من أسامة بن لادن زعيم القاعدة بعد مقتله كتب فيه إن إيران مصدر القاعدة الأساسي للتمويل والاتصالات ولا داعي للقتال معها.