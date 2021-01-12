واشنطن: إيران أصبحت مقرا لإدارة عمليات القاعدة
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:15 م
محمد عمرطباعة
كشف مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن أن إيران أصبحت مقرا لإدارة عمليات تنظيم القاعدة الإرهابي، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ خطوات إضافية لتدمير العلاقة بينهما.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي مساء اليوم من واشنطن عن فرض عقوبات على عبد الرحمن المغربي و3 آخرين من قيادات تنظيم القاعدة المتواجدين في إيران.
وقال وزير الخارجية الأمريكي إنهم رصدوا مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لتحديد مكان عبد الرحمن المغربي، مؤكدا أن نواب زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري موجودون حاليا في إيران.
وأشار إلى أنهم عثروا على خطاب من أسامة بن لادن زعيم القاعدة بعد مقتله كتب فيه إن إيران مصدر القاعدة الأساسي للتمويل والاتصالات ولا داعي للقتال معها.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي مساء اليوم من واشنطن عن فرض عقوبات على عبد الرحمن المغربي و3 آخرين من قيادات تنظيم القاعدة المتواجدين في إيران.
وقال وزير الخارجية الأمريكي إنهم رصدوا مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لتحديد مكان عبد الرحمن المغربي، مؤكدا أن نواب زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري موجودون حاليا في إيران.
وأشار إلى أنهم عثروا على خطاب من أسامة بن لادن زعيم القاعدة بعد مقتله كتب فيه إن إيران مصدر القاعدة الأساسي للتمويل والاتصالات ولا داعي للقتال معها.