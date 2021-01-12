تأجيل محاكمة سناء سيف لـ9 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، تأجيل مُحاكمة سناء سيف بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"نشر أخبار كاذبة"، لجلسة 9 فبراير لمرافعات الدفاع.وجاء بأمر الإحالة أنها في الفترة من ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ حتى ٢٠ يونيه ٢٠٢٠ بدائرة قسم المعادي، أذاعت عمدًا أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس وادعت فيها كذبًا بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها، وسبت بطريق النشر موظفًا عامًا "رئيس مباحث منطقة سجون طرة" بأن أسندت على صفحتها على موقع فيسبوك الفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.