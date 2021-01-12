ترامب يحذر رئيسة مجلس النواب من عزله

أكد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، اليوم، أن ما تقوم به نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب والسعي بعزله من منصبه أمر غير مقبول.ووصف ‏ترامب في تصريحات مساء اليوم محاولات عزله بأنها أكبر تصيد في تاريخ السياسة وتسببت في غضب كبير، وفقا لقناة العربية.‏وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة تجنب العنف دائمًا، معتبرا أن خطاب يوم اقتحام الكونجرس كان معتدلًا.واعترف ‏ترامب أن الناس عانوا كثيرا بسبب جائحة ‎كورونا والتي تسببت في إصابة الملايين ووفاة الآلاف.