الإمارات: تقديم 108 آلاف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 108،401 جرعة خلال الـ24 ساعةةالماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1،275،652 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 12.9 جرعة لكل 100 شخص.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.