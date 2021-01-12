«على قمة تل».. قصة حب رئيسة وزراء نيوزيلاندا





خروج عن المألوف

عادة ما يتولى الوزراء وقادة العالم مناصبهم وهم متزوجون، ولكن تعتبر جاسيندا أحدث ما يستعد للزواج على مستوى القادة والحكماء، وليست وحدها فأصبح كثيرون يخرجون عن هذه العادة. على قمة التل في الساحل الشرق للجزيرة الشمالية لنيوزيلاند خلال عيد الفصح العام الماضي تقدم الحبيب كلارك جايفورد الذي يبلغ من العمر (44 عامًا) لخطبة حبيبته رئيسة وزراء نيوزيلاند جاسيندا أرديرن والتى تولت المنصب في 26 أكتوبر2017، في حضرة طاقم الأمن المسؤل عن حماية رئيسة الوزراء.عادة ما يتولى الوزراء وقادة العالم مناصبهم وهم متزوجون، ولكن تعتبر جاسيندا أحدث ما يستعد للزواج على مستوى القادة والحكماء، وليست وحدها فأصبح كثيرون يخرجون عن هذه العادة.

بداية قصة حب

بدأت قصة الحب بين جاسيندا وجايفورد لأول مرة منذ عام 2012، عندما ألتقيا سويًا مع صديق مشترك يُدعى كولين ماثوراجيفري، وهو مقدم برامج وعارض في نيوزيلندا، لكنهما لم يمضيا وقتًا معًا حتى اتصل جيفورد بأرديرن بخصوص مشروع قانون مثير للجدل يتعلق باتصالات أمن الحكومة ومن هنا بدأت العلاقة بينهما التى بدأت كصديق ثم تحولت الصداقة لقصة حب كبيرة.



مفاجأة غير متوقعة

وكما ذكرنا في أول السطور أنه تقدم لها على قمة التل في مقابلة رومانسية بينهما في مايو 2019 الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء عن خطبتها وفقًا لما جاء عبر موقع mirror "تفاجأت بما فعله جايفورد على الرغم من علاقتهما الطويلة معًا، ولم يحددا الزواج بعد.

مشاركة زوجية

واعتبر زواج رئيسة الوزراء بعدما اعتبر الكثيرون حملها عام 2018 الماضي وولادتها لطفلتها أمر يدل على التقدم الي أحرزته المرأة في المناصب القيادية،وهي تعد ثاني زعيمه منتخبة حول العالم تلد وهي في المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو عام 1990.



ومن منطلق المشاركة الزوجية يعتني حبيبها بالطفلة "نيفي تي أروها" مع عمله كمقدم برامج عن الصيد.



ووفقًا للموقع: سُميت الطفلة "نيفي تي أروها" حيث أن الجزء الأول من الاسم معناه المشرقة والمتألقة أما الجزء الثاني يعني الحب، بينما تدير رئيسة الوزراء مهام البلاد في المقام الأول، في موقف متعاون بينهما. واعتبر زواج رئيسة الوزراء بعدما اعتبر الكثيرون حملها عام 2018 الماضي وولادتها لطفلتها أمر يدل على التقدم الي أحرزته المرأة في المناصب القيادية،وهي تعد ثاني زعيمه منتخبة حول العالم تلد وهي في المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو عام 1990.ومن منطلق المشاركة الزوجية يعتني حبيبها بالطفلة "نيفي تي أروها" مع عمله كمقدم برامج عن الصيد.ووفقًا للموقع: سُميت الطفلة "نيفي تي أروها" حيث أن الجزء الأول من الاسم معناه المشرقة والمتألقة أما الجزء الثاني يعني الحب، بينما تدير رئيسة الوزراء مهام البلاد في المقام الأول، في موقف متعاون بينهما.



