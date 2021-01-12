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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب: برلمان 2021 مطالب باستكمال مسيرة البناء ومساندة الدولة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:19 م
النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب
مني هيبة
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قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من التحديات أمام برلمان 2021، سواء على الصعيد التشريعى أو الرقابى، وسيكون العمل على إعلاء المصلحة العامة والوطنية، والتجرد من المصالح الشخصية، واستكمال ما بدأه مجلس نواب 2015.

وأضاف "محسب"، عقب أداء اليمين الدستورية، في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الفصل التشريعى الثانى يقع على كاهله استكمال مرحلة البناء لمساندة الدولة، في عمليات التطوير والبناء، ومواجهة كل التحديات، سواء في قطاع الاقتصاد، الاستثمار، الصناعة، الزراعة، وغيرها من الأنشطة التي يسير العمل فيها على قدم وساق في نفس الوقت.

وأشاد "محسب"، بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تهدف للحفاظ على الصحة العامة للجميع، والتنسيق والترتيب وكل الإجراءات التي تعكس مدى الحرص وتضافر الجهود من أجل إعلاء المصلحة العامة، مؤكدًا أن تركيبة المجلس تضم كل التوجهات والتيارات، فضلًا عن تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، والخبرات العلمية في كل التخصصات، وأن ذلك سوف يثري الحياة السياسية والنيابية خلال الفترة المقبلة.

وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.

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