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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع معدلات التضخم في تركيا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:50 م
الأسواق التركية
الأسواق التركية
مروة عنبر
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شهدت الأسواق التركية ارتفاعا في أسعار الزبدة بنسبة وصلت لنحو 55%، ويصبح سعر الكيلو 84 ليرة بدلا من 54 ليرة.

وتحولت تركيا إلى بلد مستورد للزبدة بعدما كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتج.

وأعلنت الغرف التجارية بإسطنبول فى بداية العام الجارى عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي، التي ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار السلع في المؤشرين التجزئة والجملة، بنسبتي 14.4% و18.18% على الترتيب.

ووفقا لما نقله موقع سوزجو، عن تقرير معهد الإحصاء التركي، استوردت تركيا 71 ألف طن من الزبدة في أول 11 شهرا من العام الماضي، بقيمة 31.6 مليون دولار.

من جانبه، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في بورصة، أورهان ساريبال، إنه بسبب حزب العدالة والتنمية الذي يختار الاستيراد بدلا من الإنتاج، تستورد البلاد كيلو جرام من الزبدة من كل 8 كيلوجرامات من الزبدة المستهلكة، الأمر الذي يلقي بظلاله على قطاع الزراعة، مما أدى إلى زيادة الكميات المستوردة من العلف.

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