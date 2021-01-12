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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء حلف اليمين الدستورية للمعينين بمجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:58 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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بدأ مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، منذ قليل، حلف اليمين الدستورية للأعضاء المعينين والبالغ عددهم 28 نائبًا والقسم كالآتي "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وكان المجلس قد أنهى حلف اليمين للأعضاء بنظام الفردي والقائمة، بحيث يتسنى له إجراء انتخابات رئاسة المجلس والوكيلين.

وينطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.

وأعلن المجلس جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم، حيث يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما يتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.

كما يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.

وتشهد الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقًا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.

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