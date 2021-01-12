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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بدء المؤتمر العام لاتحاد طلاب جامعة القناة بالفيديو كونفرانس

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:50 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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انطلقت اليوم الثلاثاء، فاعليات المؤتمر العام لاتحاد الطلاب بجامعة القناة عبر الفيديو كونفرنس تحت عنوان تفعيل الأنشطة الطلابية "غايات وتحديات"، جاء ذلك وفق ما أعلنه الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة والذى أكد أنه لا يوجد أى توجه لإلغاء الأنشطة الطلابية ونتفاعل بكل إيجابية مع كافة الأنشطة أونلاين مطالبا أبناءه بتقديم أفكارهم لدعم وتطوير الأنشطة الطلابية فى ظل جائحة كورونا.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب كلمته لرؤساء الإتحادات الطلابية بتقديم افكار جديده للانشطة غير نمطية تواكب الظروف الحالية وتحقق للطلاب الهدف المنوط من الأنشطة فى صقل وتنمية المهارات ودعم المواهب بجميع المجالات.

شارك بالمؤتمر الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومنسقى الأنشطة بالكليات ورئيس اتحاد الطلاب كما قام الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد المصرى للجامعات بإجراء مداخله داعما لإجراء أنشطة مختلفه أونلاين على مستوى الجامعات ومثمنا لدور الاتحادات الطلابية فى ظل الجائحه كما شارك الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة والذى أكد أنه جارى العمل على قدم وساق لدراسة كافة الخطط لعمل أنشطة رياضية أونلاين.

وتابع الدكتور محمد شقيدف أن الجامعة على استعداد تام لعمل انشطة على مستوى الجامعات والاتحاد الرياضي أونلاين وذلك لإظهار مواهب ومهارات الطلاب مطالبا بضرورة التنسيق بين منسقى الأنشطة الطلابية بالكليات ومسؤولى رعاية الشباب والاتحادات الطلابية وذلك لتقديم خطة متكاملة بكافة مجالات الأنشطة المختلفة.

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