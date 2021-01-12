رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هل تدمج امتحانات الجامعات والمعاهد مع استبدالها بأبحاث؟.. الحكومة تجيب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:31 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
محمد إبراهيم
طباعة
نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول دمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية واستبدالهما بأبحاث.

وقال المركز، في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لدمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للجامعات واستبدالهما بأبحاث، مُوضحةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو طرح أي مقترحات في هذا الشأن، وأن كافة الامتحانات قائمة كما هي دون استبدالها بأبحاث، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع مراحل التعليم الجامعي بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية ستعقد عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي في20 فبراير 2021، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، مُشيرةً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وفي سياق متصل، تم استكمال الدراسة عن بعد من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة بدءًا من يوم السبت الموافق 2 يناير، ولمدة أسبوعين، على أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 16 يناير 2021، وحتى السبت 20 فبراير 2021، كما تم تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، إلى جانب وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أحمد الشريف يتغيب عن جلسة حلف اليمين الدستورية بمجلس النواب

اتحاد الكرة يعاقب سيد عبدالحفيظ وهاني سعيد

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

«العربية»: مصر قررت فتح أجواءها أمام الطيران القطري

الصور

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

الأكثر قراءة

هل تدمج امتحانات الجامعات والمعاهد مع استبدالها بأبحاث؟.. الحكومة تجيب

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

مصاب بـ«كورونا» في بريطانيا ينتظر الإسعاف 9 ساعات

أسعار البيض اليوم في مصر آخر تحديث 12-1-2021

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر

«مذكرات فوزية البنا».. شقيقة حسن البنا وزوجة محاميه تكشف مسيرة الإخوان الإجرامية