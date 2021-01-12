«المركزي»: توزيع أرباح للعاملين بالبنوك وتأجيل المساهمين

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.وأكد البنك المركزي أن ذلك يأتي تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين، وصرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.