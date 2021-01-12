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منوعات

فريق أبحاث إيطالي يبحث مؤشرات جديدة عن مصدر فيروس كوورنا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:45 ص
كورونا في ايطاليا
كورونا في ايطاليا
وكالات
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أفادت صحيفة لا ريبوبليكا (La Republica) الإيطالية، أن فريق أبحاث من جامعة ميلانو وجد أن امرأة تبلغ 25 عاما كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد في نوفمبر 2019، أي قبل أسابيع من الإعلان عن حالة الإصابة الأولى عالميا.

و أخذ الفريق الطبي خزعة من جلد المريضة، تبين فيها ظهور بقع حمراء على بشرتها، ووفقا لباحثي ميلانو، اتضح أن بعض أعراض الإصابة بالفيروس هو ظهور أمراض جلدية، وللتوصل إلى الحقيقة بشأن انتشار الفيروس المستجد والاستفادة من الدروس المستخلصة، سيتجه فريق تحقيقات من منظمة الصحة العالمية إلى ووهان، بؤرة الانتشار الأولى للمرض.

وقد اعتبرت ماريون كوبمانز، إحدى أعضاء هذا الفريق، أنه يجب ألا تُستثنى أي من الفرضيات المطروحة وبأن العالم برمته مسؤول عن مكافحة الفيروس، مضيفة "في هذه المرحلة، ليس بإمكاننا استثناء أي فرضية، لكن من المهم البدء بالتحقيقات من حيث تشكلت البؤرة الأساسية لانتشار الفيروس أي ووهان".

وتابعت: "كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من خطر انتشار الأمراض المعدية، ولا أعتقد أنه يجب لوم أحد بل محاولة تحسين جاهزية العالم".

وشدد الباحثون أيضا على احتمال نشوء الفيروس في منطقة مختلفة تماما، عن المنطقة التي اكتُشف فيها في إقليم ووهان الصيني، مشيرين إلى ضرورة الاستمرار بالتحقيقات.

وأظهر إحصاء لرويترز، الأحد، أن أكثر من 90.37 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من مليون و939 ألفا.

وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ الإعلان عن أولى حالات الإصابة في ديسمبر 2019.

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