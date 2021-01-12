تايوان تعلن أول إصابة بكورونا في الفرق الطبية

أعلنت تايوان اليوم الثلاثاء، عن حالتي إصابة بفيروس كورونا واردتين من الخارج وحالتين أخريين محليتين، من بينهما طبيب تايواني أصيب خلال معالجة مريض من مرض كوفيد 19- الذي يسببه الفيروس.وحتى اليوم الثلاثاء، سجلت الجزيرة التي يقطنها 6ر23 مليون نسمة 838 حالة إصابة فقط بفيروس كورونا، من بينها 741 حالة واردة من الخارج، مع سبع وفيات مرتبطة بالفيروس، ويتلقى حاليا 101 مريض العلاج من كوفيد 19- في المستشفيات في تايوان.وقال وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، تشين شيه تشونج، في مؤتمر صحفي إن الطبيب المصاب، الذي يعمل في مستشفى في شمال تايوان، كان يعالج الأسبوع الماضي مريضا مصابا بكوفيد 19- في جناح عزل.