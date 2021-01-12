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فن

أحمد حسن راؤول: قدمت «باب الجمال» بروح الكينج.. ولم أخشى المنافسة (حوار)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:53 م
أحمد حسن راؤول
أحمد حسن راؤول
حسين الجندي
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استطاع الشاعر احمد حسن راؤول مؤلف أغنية باب الجمال للكينج محمد منير، أن يخطف الأنظار إليه من جانب المطربين الكبار أمثال تامر حسني ومحمود العسيلي وغيرهم لذا كان له حضورا كبيرا بأعماله الغنائية وترك بصمة واضحة خلال الفترة الأخيرة.

والتقت "الدستور" الشاعر الشاب الذي تحدث عن أغنيته مع الكينج إضافة إلى تفاصيل أعماله المقبلة وخاصة أغنيته مع الفنانة نوال الزغبي، وإلى نص الحوار..

ـ بداية حدثنا عن أغنية "باب الجمال" للكينج محمد منير بشكل عام ؟
باب الجمال بالنسبة لي هي تحدي كبير جدا خاصة انك تقدم أغنية للكينح محمد منير الذي لم يقدم أغاني منذ فترة؛ وكنت خايف جدا خاصة أنها ستكون بداية جديدة لي أو واقعة لي؛ وحاولت أن أقدم الأغنية وتكون بها روح منير ولكن بأسلوبي وبطعم أغنيات محمد منير.

ـ كم استغرقت وقتا في كتابة أغنية "باب الجمال" خاصة أن سامر أبو طالب قال إنه لحنها في أربع ساعات ؟
الأغنية كتبت سنة 2016؛ وكنت قد كتبتها لمحمد منير ومافيش مطرب هيغني الكلام ده غير منير؛ قعدت أدور وأبعت لقيت حد من فريق عمل الكينج اسمه أحمد البنداري أود أن أوجه له الشكر؛ وبعدين لقيته بيكلمني قالي الأغنية مع الكينج.

ـ هل قام الكينج بتغيير بعض ما في كلمات باب الجمال ؟
الأغنية لم يتغير فيها حرف ولم يتم تعديل أي كلمة؛ والكينج قال لي في أول مكالمة بيننا "انت موهوب وكاتب كلام كبير"؛ وأريد أن أقول أن أهم ما يميز الكينج أنه يتعامل بفريق ورش العمل؛ حتى اسم الأغنية باب الجمال لم يتغير والشركة المنتجة كانت هتسميها حاجة تانية خالص؛ أنا كان نفسي أتصور مع محمد منير ولما بقيت راؤول كان نفسي أعمل أغنية للكينج تخيل إني عملت أغنية في ألبومه واسم الألبوم بالكامل يكون باسم أغنيتي.

ـ هل أخذت الأغنية وقتا طويلا من أجل الانتهاء منها؟
لم يحدث؛ لأن الأغنية لم يتغير فيها ولا تيمة لحن ولا كلمة ولا توزيع، محمد منير الكينج قبل ما أقابله كنت خايف وراسم صورة تانية ولقيته اكتر شخص بيحترم الناس اللي معاه ويحترم مجهود من أمامه.

ـ البعض قال إن الأغنية في أداءها شبيهة لأغنيات كثيرة قدمها الكينج من قبل.. تعليقك ؟
أنا لم أرى أي انتقادات نهائيًا؛ ولكن غياب الكينج كان السبب أن يشعر الناس بذلك وأن يشعروا أن الأغنية شبه أغاني منير ولكني أقول لهم أنها مختلفة تماما؛ أنا عملت الأغنية بشكل راؤول وبروح الكينج والكلام الجديد في الأغنية مختلف؛ لم ألعب على المضمون.

ـ حدثنا عن أول مكالمة مع منير عقب رؤيته للأغنية؟
"قالي إنت شاطر جدا إثبت على اللي انت فيه وماتخليش الناس تسوقك واكتب اللي الناس بتحبه".

ـ كيف رأيت سامر أبو طالب كملحن للأغنية ؟
سامر دارس مزيكا أوي في فرق أن انت تقلد وانك تروح لسكه الشخص والكينج اكيد وصلت ليه اكتر من 500 اغنية ولكنه اختار دي عشان مختلفة بالنسبة ليه ماينفعش العب في كيان اسمه الكينج ولا انا ولا حتي سامر أبو طالب؛ وده اللي مخليه مميز احنا غيرنا الشكل ولكن نفس السكة.

ـ من قام بالاتصال بك لتهنئتك على أغنية باب الجمال؟
كلمني أيمن بهجت قمر والفنان أكرم حسني والفنانة لقاء الخميسي؛ أنا عندي أصدقاء كتير جدا وإسلام زكي وتامر حسني وغيرهم كتير.

ـ كيف رأيت المنافسة خاصة في وقت نزول أغنيات الهضبة وتامر حسني ؟
لم أخف من المنافسة نهائيا ولازم نعترف أن الحاجة الحلوة بتنجح والسوق عطشان النجاح كله في صالح الصناعة.

ـ هل ترى أن جيل الشباب مظلوم بفكرة عرض الأغنية بفلوس لأحد الشركات.. هل أغنيتك ممكن تتظلم؟
كصانع الموضوع ينظر إلى النجاح على مراحل وهو الصناعة لازم يتصرف عليها بشكل كبير لازم عشان البوم الكينج المقبل يتعمل لازم يكون ده ناجح بشكل كبير أنا مضطر ولكني مقتنع أنه من حق الشركة.

أخيرا.. ما هو الجديد لديك؟
هناك تعاون مع لقاء الخميسي ونوال الزغبي ورامي جمال، وبنحضر حاجة لمصطفى حجاج ورنا سماحة وسمية درويش.

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