سقوط 3 كونوا عصابة لتزوير العملات في القاهرة

تمكن مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات الوطنية، وترويجها على المواطنين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.كانت قوة كمين المظلات قد اشتبهت في سيارة يستقلها عدد من الأشخاص وتمكن النقيب على القلاوي، ضابط مباحث كمين المظلات، من ضبط كلا من "م. ف"، "ر. س"، حال استقلالهما سيارة أجرة قيادة "ح.ج "، وبحوزة الأول حقيبة بلاستيكية.وبفحصها عثر بداخلها على (21 لفافة تحوى كل واحدة منها مائة ورقة، فئة مائة جنيه مزورة، و8 لفافات تحوى كل واحدة مائة ورقة فئة مائتين جنيه مزورة).وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي، تخصص في تزوير العملات الوطنية، وأنهم كانوا في طريقهم لتسليمها لشخص يدعى "س. ن"، وباستكمال الفحص بمعرفة مباحث الأموال العامة تم ضبط باقي أفراد التشكيل العصابي، وضبط الماكينة المستخدمة في التزوير، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.