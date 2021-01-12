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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فاطمة سليم.. ثالث أبناء بنى سويف فوق منصة البرلمان فى جلسته الافتتاحية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:23 ص
فاطمة سليم
فاطمة سليم
بنى سويف - محمد حفيظ
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شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، اليوم الثلاثاء، اعتلاء النائبة فاطمة أحمد محسن سليم، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة المنيا، والمولودة بمحافظة بنى سويف وابنة عضو مجلس الشيوخ أحمد محسن عن محافظة بنى سويف منصة المجلس في الجلسة الافتتاحية لكونها أصغر الأعضاء سنا.

وتأتي المرة الثالثة التى يعتلى فيها أبناء المحافظة الجلسة الافتتاحية للبرلمان المصرى ففى عام 2010 كان النائب أحمد مصطفى الريدى، أصغر نائب في البرلمان من مركز الواسطى وجلس على المنصة للمجلس وفى برلمان عام 2015 الماضى جلست على المنصة النائبة نهى الحميلى من مركز ناصر.

وقالت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة المنيا، إن جلوسها على منصة البرلمان المصرى باعتبارى أصغر برلمانية في البرلمان المصرى سيظل محفورًا في ذاكرتى وذاكرة المرأة المصرية وإنها سعيدة بوجودها بجوار النائبة فريدة الشوباشي على منصة البرلمان.

وأضافت سليم: "أثناء استلام الكارنيه أبلغنى المستشار محمود فوزى أمين عام المجلس، أننى أصغر نائبة على مستوى البرلمان، وأن الدولة المصرية تدعم المرأة في كافة المجالات وأفتخر بالرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه يقود مصر في ظروف صعبة في ظل وباء كورونا".

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