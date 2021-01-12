نتنياهو يزيل صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي ترامب من «تويتر»

أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أزال صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يضعها في صدر حسابه على موقع "تويتر".وظلت صورة نتنياهو وهو يجلس بجانب ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض، تحتل هذا الموقع الرفيع على حساب نتنياهو الرسمي كعلامة على العلاقات الوطيدة بين الطرفين، واحتفظ نتنياهو بالصورة حتى بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر أمام الديمقراطي جو بايدن.وأشارت الوكالة بأنه لم ينشر أي تفسير على الموقع الخاص بنتنياهو لسبب إزالة صورة ترامب، قبل يوم من تحرك مجلس النواب الأمريكي المتوقع، لبدء بحث مساءلة الرئيس بعد حادث اقتحام أنصاره الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي.