إندونيسيا تسجل زيادة قياسية جديدة في وفيات كورونا

كشفت بيانات من فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة مرض كوفيد-19 في إندونيسيا أن السلطات سجلت اليوم الثلاثاء زيادة قياسية جديدة في الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا بلغت 302 وفاة لتصل الحصيلة الكلية إلى 24645 حالة.كما سجلت إندونيسيا 10047 إصابة جديدة بالفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة يومية على الإطلاق، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 846 ألفا و765 حالة حتى الآن.